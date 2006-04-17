Гурвіц ініціює підписання Меморандуму

Напередодні другого засідання першої сесії Одеської міськради V скликання новообраний мер Едуард ГУРВІЦ виступив з ініціативою підписання членами депутатського корпусу «Меморандуму про співпрацю заради досягнення громадської злагоди і процвітання Одеси».

Як передає кореспондент УНІАН, в документі, зокрема, йдеться: «Прагнучи … створити умови для практичної реалізації програмних положень, що містяться в передвиборних програмах міського голови, політичних партій і блоків, представлених у міській раді; забезпечити ухвалення розумних і зважених рішень на користь всіх одеситів; використовувати Одеську міську раду не як арену політичної боротьби і з`ясування міжпартійних відносин, а винятково для сприяння економічному і соціальному прогресу нашого міста... ми, депутати міськради і міський голова, домовилися об`єднати наші зусилля для досягнення громадської згоди заради забезпечення гідного рівня життя кожного одесита».

З цією метою, уточнюється в Меморандумі, члени міськради прагнутимуть спільно реалізувати наступні програмні положення: «забезпечити прозорість і соціальну спрямованість міського бюджету, збільшити його прибуткову частину за рахунок раціонального використовування комунальної власності і підвищення ефективності витрат; провести адміністративно-територіальну реформу, забезпечити Одесі статус міста-регіону; розробити і прийняти сучасний генеральний план розвитку Одеси; створити єдину базу земельних ресурсів міста; здійснити будівництво сучасних водоочисних споруд, систем водозабезпечення і каналізації; створити сучасну службу комунального обслуговування населення, провести відкрите для громадськості реформування житлово-комунальних підприємств; кардинально розв`язати стратегічну проблему забезпечення міста теплом, створити сучасну систему теплопостачання; розвантажити транспортну мережу міста і відновити комунальний транспорт; побудувати загальноміську районовану мережу автомобільних паркінгів; побудувати локальні лінії швидкісних трамваїв через північну і південну частини міста…».

Серед найважливіших завдань, на вирішення яких націлює Меморандум, також - «реконструкція і будівництво нових кінцевих транспортних вузлів для зв`язку південної, північної і західної частин міста з історичним центром Одеси, збільшення вдвічі обсягу будівництва соціального і комунального житла в рамках міської програми «Доступне житло для одеситів», впровадження спрощеної процедури пакетної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності; створення заповідної зони у межах історичної лінії «Порто-франко»; створення єдиного міського рекреаційного комплексу уздовж морського побережжя Одеси» тощо.

У документі підкреслюється, що ці багатогранні завдання цілком реалістичні, якщо будуть «об`єднані зусилля для формування ефективної організаційної структури Одеської міськради, його виконкому, а також «сформовані постійні комісії міськради» з урахуванням думок і пропозицій, що надійшли в ході конструктивного діалогу міського голови з депутатами.

Коментуючи в інтерв`ю УНІАН необхідність ухвалення Меморандуму, Е.ГУРВІЦ, зокрема, сказав: «Позаду непрості вибори, і одесити справедливо чекають від всіх нас швидкого початку конструктивної роботи. Меморандум дозволить звести до мінімуму організаційний період оформлення нової міської влади і дасть можливість городянам з перших днів роботи нової ради контролювати, наскільки передвиборні програми і обіцянки відповідають реальним устремлінням. У неминучому конфлікті особистих, корпоративних і суспільних інтересів пріоритет повинен бути забезпечений інтересам Одеси».

Довідка УНІАН. У новообраній міській раді Одеси, що налічує 120 депутатів, Партія регіонів одержала 38 місць, Блок Едуарда Гурвіца «Наша Одеса» - 31, Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» - 15, Блок Юлії Тимошенко – 12, «Опозиційний блок «НЕ ТАК!» - 10, Народний блок Литвина – 8, Соціалістична партія України – 6.

За Е.ГУРВІЦА на виборах міського голови Одеси 26 березня 2006 року проголосували 54,8% виборців.