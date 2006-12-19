Київрада проти проектів БЮТ щодо Хрещатика та островів на Дніпрі

Депутати Київради під час сьогоднішньої сесії не підтримали низку рішень від БЮТ, зокрема щодо повернення банку “Хрещатик” територіальній громаді та скасування попередніх рішень міськради про створення комунальних підприємств “Жуків острів” і “Труханів острів”.

Як передає кореспондент УНІАН, проект рішення щодо банку “Хрещатик” розроблений з метою відновлення права територіальної громади на ефективне представництво в підприємствах міста, діяльність яких має вирішальний вплив на господарство Києва. Він передбачав визнати дії представника територіальної громади, який брав участь у загальних зборах акціонерів банку “Хрещатик”, що відбулися 31 серпня ц.р., неправомірними, такими, що відбулись без відповідного погодження Київрадою та не мають відповідних юридичних наслідків. Депутати у проекті пропонували ініціювати проведення позачергових загальних зборів акціонерів банку “Хрещатик”, до порядку денного яких внести питання “Про скасування проведення додаткової емісії акцій шостого випуску загальним обсягом 290 млн. грн. та скасування рішень загальних зборів акціонерів, що відбулися 31 серпня”.

З питання скасування попередніх рішень міськради про створення комунальних підприємств “Жуків острів” і “Труханів острів” виступив депутат від БЮТ, який зазначив, що вже зараз на території, зокрема, Жукового острова зафіксовані випадки самовільного захоплення території. Він підкреслив, що це 600 га заповідних земель, які необхідно зберегти для киян. З огляду на це депутат наполягав на необхідності термінового скасування відповідних попередніх рішень Київради.

Також депутати Київради не підтримали проекти рішень щодо розгляду інциденту в Київраді 7 грудня (побиття двох депутатів – УНІАН), про внесення змін до рішення Київради “Про затвердження тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах”; “Про передачу майна територіальної громади в оренду та визначення ставок орендної плати за користування об’єктами нерухомого майна, що належить до комунальної власності, шляхом аукціону”. Не проголосували також депутати і щодо необхідності оприлюднення інформації заступника міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО про присутність сторонніх осіб на сьогоднішньому пленарному засіданні.