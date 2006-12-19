Депутати від опозиції ”здали” зал Київради журналістам

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оголосив перерву у сьогоднішньому пленарному засіданні Київради. Сесія продовжить роботу у четвер, 21 грудня, о 10-й годині ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від “Нашої України” і БЮТ запросили всіх журналістів до сесійної зали, щоб ті побачили, що залу вони залишають у повному порядку.

Перед цим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив журналістам, що для наведення порядку в роботі сьогоднішньої сесії Київради він очікує прибуття одного із заступників глави МВС.

Він зазначив, що поведінка опозиції пояснюється небажанням слухати зовсім нічого, а також допомагати у вирішенні проблем міста. “На 90 відсотків їх нічого не цікавить”, - сказав міський голова.

На його переконання, у Київраду перекинулась “боротьба за владу” з Верховної Ради. Цим він пояснює присутність в міській раді сьогодні народних депутатів України від БЮТ і “Нашої України”. “Насправді мова не йде про народну опозицію, а про боротьбу звірячу за владу”, - сказав він. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що всі питання, які виносилися сьогодні на порядок денний сесії, пройшли всі комісії. “Влади в країні, звичайно, нема. Тому що у нас захопили операторську (приміщення біля зали засідань, звідки регулюється світло в залі засідань, робота системи голосування тощо – УНІАН) – там знаходяться жінки. Практично мова йде про захоплення заручників”, - сказав мер. За його словами, він телефонував міністру внутрішніх справ Василеві ЦУШКУ з проханням допомогти у налагодженні роботи у Київраді, і зараз до мерії вже виїхав заступник міністра. Хто саме, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що не знає.

Він зазначив, що готовий продовжити проводити засідання сесії сьогодні, але після наведення порядку.

Як стало відомо журналістам, в приміщенні апаратної зачинилися кілька народних депутатів. Всього від БЮТ і “Нашої України” у КМДА перебувало близько 60 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні увечері до 30 депутатів народних депутатів України від БЮТ і “Нашої України” заблокували трибуну в залі засідань Київради. Народні депутати також заклеїли чорною непрозорою плівкою скло, що відділяє президію від основної зали, де розміщені депутати, тож головуючий Олесь ДОВГИЙ та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не могли бачити, що відбувається в залі, поки не встануть з місць. Рішення на сесії приймалися без обговорення, назви проектів документів, по яких пропонувалося голосувати, висвічувалися на табло в залі. В залі гуділи сирени. Потім у залі вимкнули світло, і депутати голосували у темряві.