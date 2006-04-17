У Київській області заборонили кримські вина

У Київській області тимчасово заборонено реалізацію деяких видів вино-горілчаної продукції торгової марки „Лівадія” - виробництва СПД ФО Костін В.В. (Ялта).

Про це УНІАН повідомила начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів Тетяна БЕНЦІАНОВА.

Відповідно до припису, заборонено відвантаження і реалізацію на споживчому ринку Київської області вин „Портвейн Таврида” червоний, „Портвейн Приморський” червоний, вина червоного десертного „Кагор Український”, горілки „Староруська” виробництва (відповідно маркування) СПД ФО Костін В.В. (Ялта).

Як зазначає облуправління у справах захисту прав споживачів, дані марки алкогольної продукції систематично, протягом першого кварталу 2006 року, бракувались і вилучались з реалізації як такі, що за своїми фізико-хімічними показниками не відповідали вимогам ДСТУ. На підставі лабораторних досліджень вищеназвані вина та горілка визнані фальсифікованою продукцією. Крім того, ця продукція надходила на ринок без документів виробника.

У разі порушення цього припису до суб’єктів підприємницької діяльності будуть застосовані економічні санкції в розмірі 500% вартості одержаної для реалізації партії алкогольних напоїв.