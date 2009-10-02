Київський і Московський патріархат домовилися про продовження діалогу

Робочі групи Української православної церкви Київського та Московського патріархатів домовилися про продовження діалогу щодо відновлення єдності українського православ’я.

Як повідомляє сайт УНІАН-релігії, таке рішення ухвалене за підсумками першої зустрічі робочих груп церков, яка відбулась сьогодні у Києво-Печерській лаврі.

“Ми задоволені зустріччю, що відбулася сьогодні, та сподіваємося, що майбутній діалог буде сприяти улікуванню церковного розділення в Україні. Усвідомлюючи важливість цього процесу будемо просити у Господа сил, мудрості і терпіння”, - зазначив у офіційній заяві голова робочої групи УПЦ з підготовки діалогу з представниками УПЦ КП архієпископ Білоцерківський і Богуславський МИТРОФАН.

Він повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі відбувся обмін думками з приводу того, на яких засадах має будуватися діалог. “Дискусія, що відбулася, відбита у складеному протоколі, який наша робоча група представить на розгляд Священного Синоду. Окремо слід наголосити, що проведена зустріч не означає початку офіційного діалогу з УПЦ КП, а є лише першим кроком на шляху його підготовки”, - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що “метою майбутнього діалогу з представниками УПЦ КП є подолання трагічного церковного розділення, що існує в Україні. Розділення - це болюча рана, яку треба лікувати. Існуюче розділення наносить чималу шкоду православній місії в сучасній Україні та сприяє розповсюдженню серед її населення новітніх релігійних рухів деструктивного характера. Сьогодні в українському суспільстві існує попит на об’єднавчі ідеї. Тому Українська православна церква намагається дати важливий імпульс і суспільним об’єднавчим процесам”.

Архієпископ МИТРОФАН підкреслив, що ініціативи УПЦ, спрямовані на подолання церковних розділень в Україні, підтримав Архієрейський собор Російської православної церкви, що працював 24-29 червня 2008 року.

“Засадний принцип майбутнього діалогу був чітко зазначений 16 липня 2008 року у відповіді Священного Синоду Української православної церкви на «Звернення Священного Синоду та єпископату УПЦ КП»: «Щоби такий діалог був конструктивним та міг привести до бажаного результату - об’єднання всіх православних України в єдину Церкву, - він має відбуватись на певних засадах, а саме - з дотриманням канонічних норм, які існують у Вселенській православній церкві», - сказав голова робочої групи УПЦ.

Він зазначив, що будь-який діалог передбачає взаємну повагу сторін. “Тому сьогодні ми повинні подолати конфронтацію, яка, на жаль, завжди засмучувала наші стосунки з УПЦ КП. Собор єпископів Української православної церкви 21 грудня 2007 року закликав вірян «з християнською любов’ю та без ворожості ставитися до наших братів та сестер, які, віримо, тимчасово перебувають поза спасителькою огорожею Церкви», - підкреслюється в заяві.

У свою чергу, голова робочої групи від УПЦ КП митрополит Переяслав-Хмельницький ДИМИТРІЙ у своїй офіційній заяві назвав першу зустріч конструктивною, такою, «що дає підстави очікувати і доброго завершення нашої роботи».

Також він підкреслив, що перша зустріч - ще не сам діалог, але в УПЦ КП сподіваються, що «спільними зусиллями ми зможемо його підготувати і розпочати вже у недалекому майбутньому».

Він нагадав, що УПЦ КП уже виступала з ініціативами щодо подолання розділення, зокрема, із закликом розпочати діалог з метою утворення в Україні єдиної Православної перкви.

«Ми вдячні Блаженнійшому митрополиту ВОЛОДИМИРУ і Священному синоду УПЦ за те, що вони уважно поставилися до нашого звернення і пропозицій. Особиста зустріч з владикою ВОЛОДИМИРОМ в грудні 2007 року, коли ми передали згадане звернення, подальші кроки з боку УПЦ і сприйняття їх у церковному середовищі та в суспільстві засвідчили – ми стоїмо на правильному шляху», - зазначив митрополит ДИМИТРІЙ.

Він звернув увагу, що на фоні розділення, в якому перебуває українська Церква, в Україні «прагнуть стати впливовими новітні та нетрадиційні вчення, а в суспільстві все більше розповсюджується дух секуляризму і споживацтва».

Головним завданням, яке ставить перед собою УПЦ КП у діалозі із УПЦ, митрополит ДИМИТРІЙ назвав подолання ворожнечі між тими, хто сповідує одну православну віру, але належить до різних патріархатів.

На думку робочої групи УПЦ КП на наступних зустрічах треба прагнути знайти відповідь на ті питання, в яких можна швидше прийти до єдиної думки.

Щодо скептичних оцінок перспектив діалогу митрополит ДИМИТРІЙ сказав: «Не буду заперечувати їх словами, бо найкращим аргументом стануть добрі плоди започаткованої сьогодні справи».

Голова робочої групи УПЦ КП закликав приєднатися до справи об’єднання Українського православ’я всіх не байдужих – «своєю особистою молитвою за успіх, своїми кроками для подолання ворожнечі».

Як передавав УНІАН, 9 вересня Синод УПЦ під головуванням Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА (САБОДАНА) у Свято-Успенській Почаївській Лаврі ухвалив рішення створити робочу групу, на яку було покладено відповідальність за підготовку до діалогу з представниками УПЦ КП. Тоді ж було створено робочу групу, на яку Синод поклав відповідальність за підготовку до діалогу.

14 вересня Синод УПЦ КП прийняв рішення про утворення робочої групи, на яку поклав відповідальність за підготовку діалогу з УПЦ.

Підготовка до діалогу відбувається вперше за історію існування двох церков.