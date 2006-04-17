Що робитиме в Києві Монсеррат Кабальє

До Києва прилетіла прима світової оперної сцени - Монсеррат КАБАЛЬЄ.

В аеропорту "Бориспіль" з великим букетом червоних троянд її зустрічав народний артист України Володимир ГРИШКО, передає “5 канал”.

20 квітня, у “чистий четвер” у столиці відбудеться їхній спільний концерт. Український тенор зберігає інтригу - яку саме пісню вони виконують дуетом, однак натякнув на українську народну "Карі очі, чорні брови". В.ГРИШКО запросив оперну діву відвідати його дім, щоб познайомити зі своєю родиною та пригостити українським борщем.

Журналістам М.КАБАЛЬЄ зізналася, що почувається відмінно - найкраще за останні кілька місяців. Сьогодні вона має намір відпочити, завтра поспілкуватися з медіа, а в середу запланована репетиція з Національним симфонічним оркестром. Після концерту з іспанською оперною примою зустрінеться Президент Віктор ЮЩЕНКО.