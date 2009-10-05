ПР і БЮТ обіцяють депутатські місця членам результативних виборчкомів?

Членів окружних виборчих комісій, які представлятимуть під час виборів Президента України Партію регіонів і Блок Юлії Тимошенко, буде включено до списків депутатів місцевого рівня від цих політичних сил на виборах до районних і міських рад весною 2010 року.

Таку систему заохочення провідні політичні сили розробили для членів виборчкомів, які докладуть максимум зусиль для перемоги лідерів своїх партій у виборах глави держави, пише газета «Дело» (№ 160 від 5 жовтня).

Зокрема, нову мотиваційну систему прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО особисто представила керівникам своїх виборчих штабів на зустрічі, що відбулася минулого тижня. «Люди, що представляють в окружних виборчкомах інтереси Ю.ТИМОШЕНКО і що принесуть їй перше місце на виборах в тому чи іншому регіоні, автоматично заносяться до виборчого списку «Батьківщини» на виборах до райрад і міськрад, які відбудуться весною 2010 року», - повідомив видання народний депутат від БЮТ, присутній на зустрічі з прем`єром.

За його словами, з усіма представниками кандидата в президенти Ю.ТИМОШЕНКО в окружних виборчкомах буде підписано відповідні договори, згідно з якими у разі успішного для неї результату прем`єр гарантує своїм людям у виборчкомах перші місця у списках на місцевих виборах всіх рівнів.

Водночас, відзначає видання, офіційно коментувати ідею прем`єр-міністра члени БЮТ не беруться. Керівник виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО у Київській області, голова Київської облради Володимир МАЙБОЖЕНКО повідомив, що він жодних вказівок з цього приводу поки не отримував. «Я вважаю, що якщо людина вміє і хоче працювати, вона буде, а якщо не може - ніяка мотивація не допоможе», - сказав В.МАЙБОЖЕНКО.

У виборчому штабі лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА повідомили, що ініціатива Ю.ТИМОШЕНКО не є ноу-хау. «Звичайно, в списках і на місцеві вибори, і на вибори депутатів у загальнонаціональному масштабі опиняться ті, хто покаже якнайкращий результат в окружних виборчкомах», - відзначив один з керівників штабу В.ЯНУКОВИЧА народний депутат Борис КОЛЕСНИКОВ.

За його словами, «регіонали» відбиратимуть кадри для виборчкомів серед медиків, вчителів і представників малого і середнього бізнесу. Тих, хто найбільше сприятиме перемозі В.ЯНУКОВИЧА на виборах Президента, надалі включать до списків на вибори до місцевих органів влади. «Проте ми не підписуватимемо жодних договорів з ними, адже вони не мають юридичної сили: Віктору Федоровичу повірять на слово», - додав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Водночас у виборчому штабі голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, який також має намір брати участь у виборчих перегонах, схем мотивації своїх представників поки не обговорювали. Член Блоку Литвина в парламенті Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ засуджує методи роботи БЮТ і Партії регіонів з членами виборчкомів. «Виборчкоми мають забезпечити чесний підрахунок голосів, а схема, запропонована «регіоналами» і «бютівцями», стимулює йти на порушення. Мені це не подобається», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Згідно з новим законом про вибори Президента України, окружні виборчі комісії формуються з представників всіх кандидатів на пропорційній основі. Главу окружного виборчкому вони обирають між собою. Членом виборчкому може стати лише житель тієї місцевості, в якій той чи інший окружний виборчком розміщено. Всього в Україні 225 окружних виборчих комісій.