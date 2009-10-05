Яценюк питає, чим думали, коли переводили школу на 12 років

Влада без належної підготовки підійшла до реформування системи середньої освіти, зокрема, до переходу на дванадцятирічну середню школу. Про це заявив народний депутат України, лідер громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК на віче в місті Рівне в неділю.

Він зазначив: «немає підручників, немає методичної бази, наукової бази немає, а ми переводимо дітей на 12 років навчання».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що через перехід на 12-річну систему середньої освіти, у 2012 році в Україні не буде жодного випускника середньої школи, адже ті, які мали того року випуститися, будуть вчитися на рік довше. Він зазначив, що “це означає, що в Україні у 2012 році не буде вступу до вузів”. «Який «мудрий» чоловік це придумав і чим думали, коли рахували? Зате у 2013 році набір буде у два рази більший. Яка система це витримає?» – зазначив він.

За його словами, перехід до 12-річної освіти мав відбуватися поступово і готуватися більш ретельно. «Тому ми будемо працювати, щоб вирішити питання, як зробити такий перехід поступовим і без шкоди для дітей», - підкреслив лідер «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що середня школа має виховувати “не просто, учня, який повинен знати теорему Піфагора чи квадратне рівняння”. «Ми маємо виховати особистість, яка здатна мислити”, - зазначив він. При цьому додав, що теорему Піфагора, будь-які енциклопедичні дані можна знайти у Вікіпедії чи енциклопедії, а “саме в середній школі формується людина як особистість”.

Лідер «Фронту змін» також зазначив важливість дисципліни у виховному процесі в середній школі. «В сім’ї вихованням ніхто не займається, в школі ніхто не займається. Хто займається дитиною? Вулиця. Саме тому 78 відсотків молоді один раз в житті пробували алкоголь, тютюн або наркотики», - сказав він.