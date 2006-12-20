Проросійські сили Криму заявили про етнічний геноцид

Активісти проросійських організацій "Національний фронт "Севастополь-Крим-Росія"" і "Російський фронт Сергія Шувайникова" організували сьогодні в Сімферополі мітинг-пікет, під час якого заявили про етнічний геноцид росіян, які проживають в Україні, і вимагали приєднання Криму до Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, акція, яка зібрала більш як 50 людей, проходила під прапорами громадських організацій - ініціаторів мітингу, прапорами Росії, Андріївським прапором і транспарантами з гаслами: "Путин! Забери Крым России", "Мороз! Русский народ не быдло!", "Партия регионов, где защита русского языка?", "Янукович! Где двойное гражданство?" та ін.

Учасники мітингу заявили про "ескалацію порушень прав громадян України російської національності", які проживають в Автономній Республіці Крим і Севастополі. На думку активістів проросійських сил, влада Криму і України "брутально порушують" вимоги Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, Європейської хартії про регіональні мови і мови меншин, Конституції України і Конституції АРК. "Політика "подвійних стандартів", яку проводить влада України впродовж останніх п`ятнадцяти років щодо росіян у Криму, свідчить про початок повномасштабного етнічного геноциду проти російського народу і російської нації", - сказано в резолюції мітингу-пікету.

Учасники протестної акції зажадали від Президента РФ Володимира ПУТІНА заборонити російським дипломатам використовувати щодо російських людей, які проживають на території колишнього СРСР, "образливий термін "російськомовне населення". Мітингуючі зажадали розробити і ухвалити закони України "Про боротьбу з проявами русофобії", "Про статус російського народу і російської нації" (з подальшим внесенням правових визначень "російський народ" і "російська нація" в Конституцію України), зажадали від антикризової коаліції ухвалити постанову про проведення всеукраїнського референдуму "Про додання російській мові статусу державної". Крім того, учасники мітингу-пікету зажадали "права на російську культуру" і на "російську національну освіту", зажадали в документах, що засвідчують особу громадянина України, за бажанням самого громадянина ставити штамп із вказівкою національності і висунули ряд інших вимог.

За словами учасників мітингу, якщо влада АРК і України проігнорують їх прохання, то вони будуть змушені заявити про "русофобський характер Української держави".

Радикальні активісти громадських сил, які ініціювали проведення мітингу, також заявили: "Ми зажадаємо приєднання Криму до Росії, ми не хочемо, щоб тут (в АРК - УНІАН) створювалася татарська держава або влаштовувались війни".

Крім того, організатори мітингу попередили, що "Національний фронт "Севастополь-Крим-Росія" продовжує правозахисну роботу, залишаючи за собою право російських людей на проведення народного плебісциту про ставлення до акту 1954 року про незаконну передачу Криму УРСР і за відновлення історичної справедливості - російського статусу півострова, який стане гарантією збереження прав російського народу і російської нації".