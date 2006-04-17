Черновецький змінив замки, табличку Омельченка і охорону КМДА

З 23.00 вчорашнього дня підрозділ Державної служби охорони України усунуто від обов’язків охорони приміщення Київської міської держадміністрації.

Як УНІАН повідомило джерело в Київській міській державній адміністрації, з сьогоднішнього ранку працівників мерії на пропускному пункті зупиняли для перевірки перепусток невідомі люди у цивільному, які представлялися депутатами районних рад столиці від Блоку Леоніда Черновецького. Водночас показувати свої документи вони відмовляються. За їх словами, вони виконують розпорядження нового мера, зазначив співрозмовник агентства.

При цьому по всіх поверхах будівлі розміщуються екіпіровані у форму “Титану” охоронці (“Титан” – це спецпідрозділ Держслужби охорони). Вони також перебувають у дворі мерії та в автобусах, які стоять поряд з будинком.

Джерело також повідомило, що на другому поверсі, де розміщені кабінети колишнього міського голови, але до цього часу голови КМДА Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА та деяких його заступників, змінено замки та знято таблички. За наданою інформацією, О.ОМЕЛЬЧЕНКА в мерії сьогодні не бачили.

Працівники держадміністрації сьогодні працювали як завжди, ніяких попереджень про звільнення чи перерозподіл обов’язків не отримували. Але неофіційним шляхом у мерії розповсюджується копія ще одного розпорядження нового міського голови під №5/192 від 14 квітня 2006 р. “Про зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності та штату працівників виконавчого органу Київської міської ради – Київської міської державної адміністрації”. Згідно з документом, зміни в структури держадміністрації запроваджуються з 17 квітня і діють до погодження з Кабінетом Міністрів України та затвердження на сесії Київради. З дня внесення змін до структури виконавчого органу Київради працівники міської держадміністрації та його апарату вважаються такими, що перебувають поза штатом.

Згідно з розпорядження, пропозиції щодо скорочення чисельності та штату КМДА має надати на розгляд Київському міському голові Управління кадрової політики і нагород до 1 травня поточного року. Це ж управління в офіційному порядку повинно попередити персонал про звільнення, згідно з встановленим законодавством порядком.

Контроль за виконання розпорядження міський голова залишив за собою.