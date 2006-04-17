Тимошенко готова одягнути футболку, де на грудях буде напис...

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що для об’єднання “помаранчевої команди” відмовляється від балотування на посаду Президента України в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час зустрічі із представниками Американської торгівельної палати в Україні.

За її словами, вона готова одягнути футболку, де на грудях буде напис: «Я не балотуюся на посаду Президента України у 2009 році».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що вона готова була б і потім не балотуватися на посаду Президента України, щоб підтримати Віктора ЮЩЕНКА, але Конституцією це заборонено (йдеться про можливість третього терміну перебування В.ЮЩЕНКА на посаді Президента України – УНІАН).