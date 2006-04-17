В УНІАН «Голос громади Києва» розкаже киянам про їхню комунальну власність

14-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція лідера громадського об’єднання «Голос громади Києва» Віктора Іванченка та депутата Київської міської ради Анатолія Чуба на тему: «Ефективне управління власністю киян: підходи нової та старої влади». Зокрема розмова буде торкатися найбільш ліквідних комунальних підприємств: «Київводоканал», «Київенерго», «Київгаз»

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