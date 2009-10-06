Підписати договір про асоціацію України та ЄС до 2010 р. нереально
Аргументи польського експерта
Українська влада не встигне підготувати договір про асоціацію між Україною та Європейським Союзом до грудневого саміту, на якому раніше планувалося підписати цей документ.
Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик фонду Баторія (Batory Foundation, Варшава) Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ, котрий пояснив це неузгодженістю, в першу чергу, угоди про вільну торгівлю, яка має бути основною складовою договору про асоціацію.
Експерт зауважив, що угода про зону вільної торгівлі зачіпає інтереси дуже багатьох сторін в Україні, що не дозволить її остаточно узгодити до моменту, коли буде зрозуміло, хто керуватиме державою найближчі роки.
«Немає шансу домовитися про угоду перед виборами Президента в Україні», - сказав він.
Г.ГРОМАДСЬКИЙ висловив думку, що українцям не варто затягувати із підписанням цього договору, очікуючи, наприклад, 2011 року, коли в Євросоюзі півроку головуватиме Польща, котра активно підтримує євроатлантичну інтеграцію українців.
Аналітик пояснив це запланованим запровадженням лісабонського трактату, який послабить роль головуючої країни під час піврічного ротаційного головування в ЄС.
Експерт назвав можливим підписання договору про асоціацію з Україною восени 2010 року.
«Було б добре підписати восени наступного року», - сказав він.
Г.ГРОМАДСЬКИЙ додав, що підписання договору було б вигідне нинішньому Президенту Віктору ЮЩЕНКУ та прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО, котрі могли б назвати це підписання своєю заслугою.
Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня у Брюсселі розпочався 8-й раунд переговорів про зону вільної торгівлі, який має стати складовою частиною договору про асоціацію між Україною та ЄС.