Тарасюк і Костенко об`єднали партії

Голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК і голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО підписали сьогодні Декларацію про відновлення організаційної єдності НРУ та УНП та об’єднання всіх національно-демократичних сил України.

Про це повідомляє прес-служба “Нашої України”.

Зокрема, у цьому документі йдеться про те, що партії домовилися утворити Раду НРУ-УНП в складі 12 осіб від кожної партії, рішення якої приймаються консенсусом; затвердили і підписали положення про Раду НРУ-УНП; домовилися проводити спільні засідання керівних органів не рідше одного разу на місяць; спільно діяти в усіх представницьких органах влади; проводити спільні політичні акції, приймати спільні заяви, звернення, відозви з актуальних питань життя країни.

Також Народний рух та Українська народна партія звернулися до всіх національно-демократичних сил України з пропозицією спільно відстоювати політичні позиції, підтримувати діяльність одне одного, об’єднати зусилля для участі у наступних президентських, парламентських та місцевих виборах і для реалізації цих завдань сформувати постійно діючий міжпартійний комітет.

Після підписання документу Б.ТАРАСЮК зауважив, що "дискусія, яка передувала підписанню цього документу, - це була серйозна дискусія, в ході якої представники наших партій констатували, що це дуже важлива подія в історії правих сил в Україні”.

"Ми дуже довго чекали на цю подію, можливо, навіть занадто довго, але головне полягає в тому, що ми всі погодилися , що ми відновлюємо організаційну єдність Народного руху України, і домовилися про механізми нашої співпраці", - підкреслив Б.ТАРАСЮК.