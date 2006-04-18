Єхануров не хоче відпускати Януковича в опозицію

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ виступає за проведення переговорів з усіма конструктивними силами щодо створення широкої коаліції. Про це він заявив вчора в ефірі телеканалу “1+1”.

“Переговори повинні вестись з усіма конструктивними силами, треба писати програму дій і намагатися, щоб ї підписали якомога більше депутатів”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ і додав, що він виступає за створення широкої коаліції.

Він вважає, що програма дій має бути підписана трьома чи чотирма фракціями.

Відносно шостого пункту Протоколу щодо процедури формування Коаліції демократичних сил Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що “не везе шостому пункту”. Він також нагадав, що є три варіанти меморандуму, і “Наша Україна” не розуміє, про який з них йдеться (у шостому пункті протоколу міститься посилання на меморандум про коаліцію демократичних сил – УНІАН).

Відносно кандидатури прем’єр-міністра Ю.ЄХАНУРОВ зазначив: “Ми проти роздачі посад. Ми за формування принципів, як буде працювати ця коаліція, що отримають люди в результаті її дій”. За його словами “Наша Україна” прагне розписати дії влади, а також закони, які потрібно прийняти.

Торкаючись того, чи він особисто проти прем’єрства лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: “Хай вона покаже програму... нам треба буде колись теж йти на вибори, нам треба буде людям в очі дивитись, ми повинні знати, під чим ми підписуємось... що нас чекає попереду – знову конфронтація?”

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня блок «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України підписали Протокол щодо процедури формування Коаліції демократичних сил.

Цей документ передбачає, що проект Угоди про Коаліцію демократичних сил буде підготовлений робочою групою з представників політичних сил - учасників коаліції і буде парафований у перший день роботи Верховної Ради України нового скликання, але не раніше складення присяги народними депутатами України та формування фракцій.

Останній, 6-й, пункт протоколу говорить, що угода про коаліцію "готується на основі принципів, закладених в проект меморандуму про коаліцію демократичних сил". Меморандум передбачав, що прем`єра пропонує та політична сила, яка набирає найбільшу кількість голосів.

14 квітня голова ради блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що президія ради партії «Народний Союз Наша Україна» виступила за виключення шостого пункту Протоколу. Водночас представники політичних партій, що входять до блоку “Наша Україна”, мають до вівторка, 18 квітня, винести рішення своїх керівних органів щодо внесених змін до Протоколу про порядок формування Коаліції демократичних сил.