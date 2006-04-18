Тимошенко скасує недоторканність і сортуватиме янголів

Через місяць Верховна Рада України скасує недоторканність народних депутатів. Про це заявила під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, вона зазначила, що така депутатська недоторканність сприяє збереженню “корупції у великих масштабах”. “Наша команда готова не прикривати, а позбавлятися тих політиків, чиновників, депутатів, в яких не дуже чесні і чисті руки”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що “ми їх не будемо кришувати”. За її словами, прикривання таких політиків та чиновників призведе “просто в тупик”.

“Сто відсотків янголів ми теж не привели (йдеться, очевидно, про списки БЮТ до парламенту і місцевих органів влади - УНІАН), бо це нереально”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, “ми будемо поступово визначати, це янголи чи не янголи, і будемо їх свідомо сортувати”.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що на сьогодні на неї “навішують три ярлики – реприватизатор, популіст, не прогнозована людина”. На її переконання, це робиться свідомо, щоб створити їй негативний імідж. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що їй відомо, що “з мене через добре налагоджену пропагандистську систему роблять грозного, жахливого, страшного реприватизатора. який просто ходить з косою і косить чесних приватних власників”. Вона підкреслила, що про ніяку реприватизацію не йдеться. За її словами, тільки суди мають визначати, чи з правової точки зору правильно було приватизоване те чи інше підприємство.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що пріоритетами в її політиці буде “глибоке, ефективне реформування системи правосуддя”.

Вона також зазначила, що виступає за те, щоб Україна “відкрила кордони для іноземних банків”. За її словами, досі це рішення не знаходило підтримки в парламенті, оскільки там зібралося “українське банківське лобі”, яке перешкоджало цьому процесу.

Також Ю.ТИМОШЕНКО заявила про необхідність продажу земель несільськогосподарського призначення. За її словами, прийняття такого рішення дасть змогу позбутися багатьох схем. Вона підкреслила, що з цього приводу вже є розроблений законопроект, і фракція БЮТ ініціюватиме його для розгляду та підтримки в новообраному парламенті.

Також лідер БЮТ зазначила, що вона виступає за існування вільних економічних зон, але таких, які працюють “тільки на експорт товарів”, вироблених у цих ВЕЗ.

Крім того, вона висловилась за продовження скасування регуляторних актів. На сьогодні необхідно скасувати ще 5 тисяч таких актів, вважає Ю.ТИМОШЕНКО.