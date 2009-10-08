Королевська каже, що бюджет-2010 - унікальний для шахтарів

У проекті Держбюджету-2010 на виплату заробітної плати шахтарям закладено 11,2 млрд. грн., що на 1,2 млрд. грн. більше, ніж у 2009 році.

Про це УНІАН повідомила голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

На пенсійне забезпечення в 2010 р. з бюджету країни планується виділити 4,2 млрд. грн., що майже на 200 млн. грн. більше, ніж минулого року, сказала депутат.

«Якщо нинішній рік з усією очевидністю можна назвати роком підвищення соціальних стандартів у вугільній промисловості, то наступний, 2010-й, стане роком масштабних інвестицій і реформ у галузі», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

При цьому вперше, наголосила вона, значні кошти вкладаються в модернізацію і реформування галузі.

Із коштів Стабілізаційного фонду в 2010 р. буде виділено 6,8 млрд. грн., які спрямовуються, головним чином, на здешевлення кредитів та інвестиційних проектів для вугле- і торфовидобувних підприємств, а також на підвищення безпеки шахт (зокрема, на впровадження системи "УТАС"). Крім того, проект бюджету передбачає державні гарантії щодо кредитів на будівництво нових ділянок видобутку, технічне переоснащення існуючих шахт, закупівлі й капітальний ремонт гірничошахтного устаткування в обсягу до 6,5 млрд. грн. Тільки на нові науково-дослідні розробки наступного року заплановано виділити 42,3 млн. гривень.

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що в жодному з українських бюджетів ще не закладалися такі кошти на модернізацію вугільної галузі. «Ми переходимо від простого «годування» вуглепрому до його інвестування. Держава в 2010-му році стане масштабним інвестором вугільної промисловості», - наголосила вона.