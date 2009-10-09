У Кіровограді створено Комітет порятунку області

У Кіровограді за ініціативи представників громадських об’єднань, підприємців, журналістів створено Громадський комітет порятунку області, завдання якого допомогти місцевій владі організувати стабільну життєдіяльність регіону, доки триватимуть судові процеси з приводу легітимності голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив координатор ініціативної групи Віктор ЖУПАНЕНКО.

За його словами, комітет є громадським, а не політичним проектом.

«Ми на порозі опалювального сезону, сільгоспвиробники мають проблеми з реалізацією своєї продукції, область заборгувала мільйони за спожиті енергоносії. Хто буде вирішувати різні питання, підписувати документи, представляти Кіровоградщину в Кабміні, якщо попередній губернатор оскаржує своє звільнення, а дія указу Президента про призначення Володимира МОВЧАНА головою облдержадміністрації призупинена судом?», - сказав В.ЖУПАНЕНКО, аргументуючи необхідність створення Громадський комітет порятунку області.

Він також зазначив, що профільні заступники губернатора звільнені, а призначені виконувати обов’язки – люди з іншої області, не обізнані докорінно з проблемами Кіровоградщини.

«Обласна рада також не виявляє ініціативи, тому мета нашої організації – закликати громадян до згуртованості. Зараз структура комітету в стадії формування, але вже відомо, що до її складу увійдуть фахівці різних галузей», - підкреслив В.ЖУПАНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 27 червня 2009 року звільнив Василя МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

1 липня В.МОЦНИЙ оскаржив указ Президента в Кіровоградському окружному адмінсуді, оскільки вважає своє звільнення політично вмотивованим. У своєму позові В.МОЦНИЙ вимагає визнати протиправним та скасувати указ Президента, а також поновити його на посаді голови Кіровоградської облдержадміністрації.

17 вересня Президент підписав указ про призначення Володимира МОВЧАНА головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

28 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Кабміну призупинив дію указу Президента про призначення В.МОВЧАНА головою Кіровоградської ОДА у зв’язку з тим, що це призначення відбулося без подання уряду.