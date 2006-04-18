Черновецький хоче звільнити ТРК ”Київ” не від роботи, а від цензури

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вперше зустрівся з колективом телерадіокомпанії "Київ".

Як передає “5 канал”, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевнив журналістів ТРК, що нікого не звільнятиме. Навпаки - прагне збільшити зарплатню та звільнити акул пера від цензури, яка начебто, на думку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, досі не давала їм нормально працювати.

Напруження в колективі з`явилося після того, як 17 квітня за ініціативою нового міського голови був відсторонений від посади директор ТРК "Київ" Валерій ТКАЧУК. Одразу після цього він потрапив до лікарні через проблеми із серцем.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, керівника телерадіокомпанії підозрюють у фінансових махінаціях. Виконувачем обов`язків керівника телерадіокомпанії призначений Микита БЄЛЬСЬКИЙ.