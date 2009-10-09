У Кишинів приїхали п'ять президентів

У Кишиневі (Молдова) розпочалося засідання Ради глав держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні беруть участь шість президентів. Зокрема, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, президент Республіки Білорусь Олександр ЛУКАШЕНКО, президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, виконуючий обов’язки президента Молдови Михай ГІМПУ, президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ.

Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Казахстан представлені на рівні керівників уряду.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, під час зустрічі Ради глав держав як у вузькому, так і в розширеному складі, розглядатимуться питання щодо спільних заходів із подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи.

Також на порядку денному стоїть питання звернення глав держав-учасниць СНД до народів країн-учасниць та світової громадськості у зв’язку із 65-ю річницею перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Також планується розглянути питання припинення дії низки рішень Ради глав держав та збереження тих, що декларують відданість загальновизнаним принципам суверенітету, територіальної цілісності, недоторканості кордонів тощо.