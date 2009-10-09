Порошенко вже сьогодні летить у Кишинів

Петро ПОРОШЕНКО, якого сьогодні парламент призначив міністром закордонних справ України, вже за годину планує вилетіти в Кишинів для участі в саміті глав держав-учасниць СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

П.ПОРОШЕНКО запевнив, що кожен день його роботи буде ефективним на цій посаді.

«В першу чергу, я думаю не про кабінет, а про справу, саме тому через годину я вилечу в Кишинів на саміт СНД, де і приступлю до роботи», - сказав він.

За його словами, зовнішня політика України це той вектор, який має продемонструвати, що вся влада виступає єдиною командою.

«Всі суперечки, всі ознаки внутрішньополітичної кризи мають залишатися в середині країни. На зовні політика має керуватися виключно національними інтересами», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він також зауважив, що в своїй роботі він керуватиметься саме цими принципами.

Крім того, за його словами, на сьогодні термінового вирішення потребує питання фінансування дипломатичного корпусу.

П.ПОРОШЕНКО повідомив, що він пропонуватиме внести зміни до держбюджету, які передбачатимуть збільшення фінансування дипломатичного корпусу.

Відповідаючи на запитання, яким чином будуть вибудовуватися відносини з Росією, П.ПОРОШЕНКО зауважив, що ця країна є найбільшим і найважливішим стратегічним партнером України.

«Я сподіваюся, що відносини будуть прагматичні, взаємовигідні та базуватися на повазі суверенітету двох країн», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада за поданням Президента ухвалила постанову «Про призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України». За дану постанову проголосували 240 народних депутатів із 440, зареєстрованих у залі.