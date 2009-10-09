Ющенко вже знайшов місце для відставного начальника Генштабу?

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України, генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО буде призначений радником Президента – Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві оборони.

За словами співрозмовника агентства, планується, що після звільнення з посади начальника Генштабу, а також з військової служби С.КИРИЧЕНКО буде призначений радником Президента – Верховного головнокомандувача ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, С.КИРИЧЕНКО 5 жовтня подав рапорт на ім’я в.о. міністра оборони України про звільнення з посади начальника Генштабу у зв`язку з погіршенням стану здоров`я.

8 жовтня Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що розглядає питання відставки С.КИРИЧЕНКА.