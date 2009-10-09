Ющенко каже, що не зустрінеться з Медведєвим, але він не винен

На сьогоднішній день зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ є неможливою.

Про це сказав В.ЮЩЕНКО під час підходу до української преси у Кишиневі.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що кілька тижнів тому українська сторона запропонувала російському Президенту провести зустріч у рамках міжнародних заходів, в тому числі в рамках засідання глав держав – учасниць СНД, або організувати окрему робочу зустріч.

«На сьогодні така зустріч у Кишиневі виглядає неможливою з причини позиції російської сторони», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підтвердив готовність України зустрічатись з очільниками Росії і здійснювати конструктивний діалог. «Але відношення, яке демонструється, я думаю, це відношення до наших цінностей, до нашого способу життя, демократичних процесів – це не є проблема особистостей, це є проблема світоглядна – мені так здається», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.