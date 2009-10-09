Ющенко з Медведєвим таки поговорили: про погоду та про краватки

Всупереч бажанню Кремля Президенти Росії та України все ж таки зустрілися. Медведєв був змушений потиснути руку Ющенку та обмінятися з ним кількома репліками, передає з Кишинева кореспондент УНІАН.

“Незаплановане спілкування”, можливо, сталося завдяки організаційним прорахункам господарів саміту. За задумом, Президенти мали по черзі під’їжджати до Палацу Республік, де власне й проходило засідання Ради голів держав-учасниць СНД, й підніматися на другий поверх для церемонії фотографування. Але організатори не передбачили окремого приміщення для тих голів країн, які прибули до палацу першими - вони були змушені очікувати решту у щільному колі журналістів.

Першим з глав держав до палацу прибув саме Дмитро Медведєв. Через невеликий проміжок часу туди прибули Віктор Ющенко та Ільхам Алієв, які прийшли разом після своєї двосторонньої зустрічі. Президенти України та Азербайджану за допомогою охорони пройшли через коло журналістів, приєднавшися до президентів та прем’єрів, які прибули перед ними.

Поки Ющенко вітався зі своїми колегами, Медведєв намагався не дивитися в його бік. Однак Віктор Андрійович сам підійшов до нього та простягнув руку для привітання. Президент Росії розвернувся в бік Ющенка, та зробив вигляд, що спочатку просто його не помітив. Вони потиснули один одному руку та обмінялися вітальними репліками. Спілкування у імпровізованому колі президентів часто переривалося сміхом.

Журналістам вдалося почути висловлювання щодо одягу та погоди. Так Медведєв звернув увагу на краватки Президентів: “ми домовилися вдягнути червоні краватки, щоб відрізнятися від колег, які представлені на рівні урядів” – пожартував російський Президент. Потім розмова перейшла на чудову сонячну погоду у Кишиневі. Ющенко, обійнявши Алієва, пожартував, що було б добре наступні саміти проводити в теплих країнах, наприклад у Азербайджані. Більшу частину розмови журналісти не почули.

Останнім прибув Лукашенко, після чого почалася офіційна частина заходу на якій керівникам делегацій навряд було до жартів.

До речі, Президент Білорусі на відміну від свого російського колеги першим звернув свою увагу на Президента України. Глави двох країн тепло обійнялися, вітаючи один одного.