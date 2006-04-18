Робітники з Кременчука пікетуватимуть будівлю Апеляційного суду в Києві (вул. Жилянська, 58).

10:41, 18 квітня 2006
Політика
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За словами учасників акції, у судовому процесі про відчуження майна Кременчуцького заводу силікатної цеглини однією зі сторін виступає ТОВ "Промбудсервіс" - фірма, яка довела до банкрутства вже декілька заводів у Кременчуку, нібито для того, щоб скуповувати за безцінь їхні основні фонди. До Києва приїдуть представники асоціації робітників цих заводів.

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