Робітники з Кременчука пікетуватимуть будівлю Апеляційного суду в Києві (вул. Жилянська, 58).

За словами учасників акції, у судовому процесі про відчуження майна Кременчуцького заводу силікатної цеглини однією зі сторін виступає ТОВ "Промбудсервіс" - фірма, яка довела до банкрутства вже декілька заводів у Кременчуку, нібито для того, щоб скуповувати за безцінь їхні основні фонди. До Києва приїдуть представники асоціації робітників цих заводів.