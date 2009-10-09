Із Севастополя закликають підтримати Тимошенко

Представники інтелігенції та ділових кіл Севастополя закликали демократичні сили об`єднатись навколо прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і підтримати її на майбутніх президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення до українських політичних сил підписали більш як 100 осіб: викладачі провідних вишів, керівники громадських організацій, юристи, лікарі, підприємці, ветерани Збройних сил України.

У документі підкреслюється, що політична ситуація, яка «склалася в країні, ставить перед демократичною громадськістю одне з найважливіших завдань: заради майбутнього України об`єднати ресурси і можливості на виборах Президента й висунути єдиного кандидата».

«Ми, виборці, не хочемо, щоб наші голоси були безглуздо розпорошені серед кількох демократичних кандидатів у Президенти України. Ми вважаємо, що з урахуванням всіх обставин сьогодення найперспективнішою і найприйнятнішою для суспільства є кандидатура Юлії ТИМОШЕНКО», - сказано у зверненні.

Директор Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Юрій ІЛЬЇН, виступаючи на зборах, зазначив: «Сьогодні севастопольська інтелігенція зібралися для того, щоб висловити свою позицію - об`єднати демократичні сили навколо Юлії ТИМОШЕНКО. Ми переконані у тому, що не можна нам вкотре віддавати країну в руки кримінально-олігархічних кланів».