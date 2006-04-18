ЄС не спрощує візовий режим з Україною, а ускладнює

Європейський Союз порушує питання про скасування асиметричного візового режиму, який існує між Україною і 7-ма країнами ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації.

«На жаль, делегація ЄС ставить питання про скасування цього режиму для українських громадян з цими 7 країнами, що не викликає у нас захоплення», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він зазначив, що переважна більшість українських громадян відвідують саме ці країни. За словами Б.ТАРАСЮКА, необхідно провести серйозні переговори, і він сподівається, що делегація ЄС «отримає новий мандат, який передбачатиме визнання цієї реальності».

Б.ТАРАСЮК нагадав, що асиметричний візовий режим передбачає, що громадяни України їздять до зазначених країн за безкоштовними візами, а громадяни цих країн відвідують Україну без віз.

Як повідомлялося, асиметричний візовий режим діє між Україною та Латвією, Литвою, Естонією, а також Польщею, Румунією, Словаччиною, Чехією.