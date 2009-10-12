У Тимошенко натякнули МВФ, що одна з умов залишиться невиконаною

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН у ході робочої поїздки до Вашингтона цього тижня обговорить з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Джоном ЛІПСКІ питання про виділення Україні чергового траншу кредиту «Стенд-бай».

Про це Б.ДАНИЛИШИН повідомив в інтерв`ю «Главреду».

«Ми обговорюватимемо цілий ряд аспектів з цього питання у Вашингтоні під час зустрічей з керівництвом МВФ. Переконаний, що саме за результатами цих зустрічей ми зможемо сформувати пакет, який обговорюватиметься під час чергового візиту місії МВФ в Україну», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Кажучи про виконання Україною зобов`язань згідно з Меморандумом про співпрацю з МВФ, Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що більшою мірою уряд їх виконав.

«Я думаю, що за десятибальною шкалою цей показник на рівні восьми», - сказав міністр економіки.

Пояснюючи причину того, що досі не ухвалене рішення про підвищення тарифів на газ для населення, що є однією з умов для продовження виділення коштів МВФ, Б.ДАНИЛИШИН зауважив, що це питання не в компетенції уряду.

«Цінову політику визначає регулятор (НКРЕ), а не уряд. Ви знаєте, що було відповідне рішення суду, який відмінив відповідне підвищення», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Крім того, він висловив думку, що на сьогодні, враховуючи фінансовий стан населення, підвищення тарифів недоцільне, оскільки може привести лише до скорочення обсягів платежів. «Я вважаю, що населенню необхідно платити за газ за поточними цінами, а не заганяти людей у відповідні боргові зобов`язання і створювати умови, коли люди за газ не платитимуть взагалі», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду. Перші два дні місія працюватиме на рівні експертів, а керівник місії Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ планує прибути до України в середу, 14 жовтня.

Місія МВФ перебуватиме у Києві з 12 по 24 жовтня.

Візит Б.ДАНИЛИШИН до США як керівника української делегації починається 13 жовтня. В ході поїздки українська делегація, до складу якої, окрім представників центральних органів виконавчої влади, входять представники ділових кіл, візьме участь у другому засіданні Українсько-американської ради з питань торгівлі та інвестицій. У рамках засідання відбудеться перший щорічний міжнародний економічний форум з економічного розвитку України, де будуть присутні представники більш як трьохсот компаній США і представники великих українських компаній.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш склав 3,3 млрд. дол. замість планованих 3,2 млрд. дол. Четвертий транш в обсязі 3,8 млрд. дол. МВФ планує надати Україні до кінця 2009 року.