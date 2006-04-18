Депутати Ахметов та Колесников вже почали ”мухлювати”?

Збори акціонерів ЗАТ ФК "Шахтар" 6 квітня 2006 року змінили Статут товариства, щоб бізнесмен Рінат АХМЕТОВ і голова Донецької облради Борис КОЛЕСНИКОВ залишилися відповідно президентом і віце-президентом клубу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, згідно з прийнятою на зборах акціонерів нової редакцією Статуту ЗАТ, президент і віце-президент клубу не є його посадовими особами. Отже, Р.АХМЕТОВ і Б.КОЛЕСНИКОВ залишаються президентом і віце-президентом клубу.

У той же час, уточнили в прес-службі, у зв`язку з обранням народними депутатами України і неможливістю надалі відповідно до чинного законодавства знаходитися в органах управління господарських товариств, Р.АХМЕТОВ і Б.КОЛЕСНИКОВ виведені зі складу Ради ФК "Шахтар" відповідно до поданих ними заяв.

Крім того, загальні збори акціонерів ЗАТ ввели до складу Наглядової ради представників ЗАТ СКМ, акціонерів футбольного клубу. Головою Наглядової ради призначено генерального директора СКМ Олег ПОПОВА.