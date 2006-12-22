Верховна Рада дозріла

Верховна Рада України зобов’язала Кабінет міністрів внести на розгляд парламенту законопроекти щодо внесення змін до держбюджету на 2007 рік з метою збільшення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 376 народних депутатів із 442 зареєстрованих у залі.

Зокрема, КМУ за результатами попередніх розрахунків ВВП на 2006 рік має внести на розгляд парламенту проект закону про внесення змін до держбюджету на 2007 рік щодо збільшення в 2007 році прожиткового мінімуму та за підсумками першого кварталу 2007 р. встановити з 1 квітня 2007 року прожитковий мінімум до 397 грн., з 1 жовтня – до 406 грн.

Крім того, Кабмін має внести до парламенту проект закону про зміни до держбюджету з метою встановлення з 1 травня 2007 року мінімальної заробітної плати на рівні 420 грн., з 1 серпня 2007 року – 430 грн. і з 1 грудня – 460 грн.