Черномирдін нізвідки не виходить, а тільки заходить

Надзвичайний і Повноважний посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що товарообіг Росії та України повинен подвоїться й становити мінімум 50 млрд. дол. на рік.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Дело» від 18 квітня.

«У товарообігу Росії та України минулого року ми вийшли на цифру 23 млрд. дол. Хоча 5 років тому ця цифра становила всього 9 млрд. дол. Це абсолютно фантастичні цифри», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

«І повинен сказати, що ніхто й не напружувався по-справжньому, ніхто грижу не нажив», - додав він.

На його думку, можливості Росії та України набагато перевищують нинішні показники.

«Мінімальні можливості товарообігу між Україною та Росією не менше 50 млрд. дол. І це далеко не межа. Адже за часів Радянського Союзу ми мали 70 млрд. дол.», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

За його словами, активізація співробітництва сьогодні спостерігається не тільки в сировинних галузях, але й у машинобудуванні, й у сільському господарстві, в авіації та космосі.

Він також не виключив, що спільна робота над літаком Ан-70 може продовжитися.

«Цей процес неоднозначний. Коли є позиція Міністерства оборони - це одна позиція, а офіційна позиція Росії - це зовсім інша справа. Треба щоб цим питанням займалися фахівці. Саме вони повинні давати свої трактування», - сказав посол.

Він зазначив, що заяви про вихід із такого проекту можуть робити тільки Президент, прем`єр або міністр закордонних справ.

«Нікуди нізвідки ми не виходимо. Ми тільки заходимо», - сказав посол.