Ющенко розклав все по полицях

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що між Україною і Росією не повинно залишитися проблемних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що між нашими країнами існують складні, а деколи і проблемні питання.

«Проте я впевнений, що між нашими країнами не може бути жодних нерозв’язаних проблем», - сказав він, додавши, що за наявності доброї волі сторони зможуть знайти взаємоприйнятні рішення.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що серед цілей на найближчі два роки (2007, 2008 роки) він хотів би назвати ключові питання, на яких вони з Володимиром ПУТІНИМ вже зупинилися під час двосторонньої зустрічі.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав, що було б важливо визначити як одну з ключових тем співпраці в 2007 році – врегулювання питань відносно кордону.

До другого блоку В.ЮЩЕНКО відніс питання перебування Чорноморського флоту Росії на території України. За його словами, особливо це стосується вирішення земельних питань, нерухомості, радіочастот, навігації.

Окремий блок Президенти України і Росії пропонують сформувати з питань економічного співробітництва.

За словами В.ЮЩЕНКА, до цього блоку відноситься співпраця у сфері авіації, паливно-енергетичного комплексу, гуманітарній сфері, міжнародна співпраця і так далі.

«Особливий інтерес викликає гармонізація транспортно-тарифної політики, реалізація спільних проектів у сферах високих технологій», – зазначив Президент України.

Він висловився за формування чіткого плану дій - своєрідної «дорожньої карти» на 2007-2008 роки, де будуть чітко визначені конкретні питання співпраці.