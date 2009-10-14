Литвин: другий тур виборів Президента може бути зірваний

Спікер Володимир Литвин не виключає можливість зриву другого туру президентських виборів.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Справжня сутність українських політиків буде виявлена після першого туру. Головне протистояння почнеться після першого туру, включно аж до зриву другого туру, оскільки зрозуміло, що буде багато незадоволених", - заявив спікер.

"Я прогнозую навіть постановку питання вже після першого туру про перерахунок голосів. Я цього не виключаю. Також я не виключаю спроб зірвати вибори", - зазначив Литвин.

"Я переконаний, що виборча кампанія нам дасть дуже багато сюрпризів, незважаючи на те, що відбувається потужний процес навіювання людям, що в них немає вибору, що вони мають голосувати за те, що їм пропонується", - сказав він.

Українська правда