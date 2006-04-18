Баранівський дегустуватиме все українське мясо і молоко

Міністерство аграрної політики України підготувало Наказ "Про затвердження Положення про Центральну галузеву дегустаційну комісію з оцінки якості м`ясо-молочних продуктів у системі Міністерства аграрної політики України та Інструкції про порядок проведення оцінки». Про це повідомляє офіційний сайт Мінагрополітики.

Наголошується, що метою ухвалення запропонованого регуляторного акту є створення Центральної галузевої дегустаційної комісії із закріпленою за нею номенклатурою харчових продуктів. Вказана комісія оцінює якість нових видів продукції, які пропонуються до випуску на виробництві, відповідно до вимог, що забезпечують безпеку життя та здоров`я населення й охорону навколишнього середовища, умови реалізації та споживання продукції.

«Вигода від впровадження запропонованого регуляторного акту полягає в удосконаленні роботи галузі виробництва м`ясо-молочних продуктів, підвищенні ефективності й культури виробництва, що в кінцевому результаті забезпечить наповнення споживчого ринку високоякісною продукцією вітчизняного виробництва», - наголошується в наказі.

Крім того, згідно з документом, ЦГДК приймає рішення про впровадження нових видів продукції на виробництві, розглядає й проводить технічну експертизу нормативної документації на ці види продукції відповідно до ДСТУ перед представленням її на реєстрацію в Держспоживстандарт України.

Враховуючи, що проходить постійне технічне переоснащення галузі виробництва м`ясо-молочних продуктів, впроваджуються передові технології й те, що виробництво продуктів харчування є одним із основних питань національної безпеки держави, термін дії регуляторного акту не обмежується.

Оцінка ефективності здійснюватиметься на основі фінансово-економічних показників і результатів господарської діяльності суб`єктів господарювання, а також за результатами оцінки якості м`ясо-молочних продуктів.