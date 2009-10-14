У ЄЦ вважають, що у Києві запровадили передвиборні тарифи

Народний депутат, член партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА вважає, що рішення мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про зниження тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці є передвиборчим ходом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Своїм розпорядженням ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ фактично запровадив новий вид комунального тарифу – передвиборчий. А заява прем‘єр-міністра підтвердила, що це не більше, ніж спроба «купити» голоси киян на президентських виборах», - заявив В.ПЕТЬОВКА, коментуючи рішення про зниження комунальних тарифів у Києві на опалення і гарячу воду з 1 листопада до травня 2010 року.

Народний депутат переконаний, що «за ручного регулювання тарифів завжди з‘являються можливості для корупції. До того ж, з економічної точки зору це є абсурдом. Україні потрібні не передвиборчі житлово-комунальні тарифи, а реальні. Немає сенсу знижувати тарифи на кілька місяців, а потім, після виборів, підвищувати їх».

«Найгірше у цій ситуації, що прості громадяни не розуміють логіки, згідно якої нараховуються комунальні тарифи», – вважає політик. «Зрозуміло, що під час виборчої кампанії кандидати в Президенти прагнуть здобути симпатії територіальних громад. Однак перед тим, як знижувати тарифи лише в одному регіоні, необхідно пояснити, чому сусідні регіони повинні платити значно більше», - наголосив В.ПЕТЬОВКА.

Політик зазначив, що «сьогодні в Україні навіть фахівцям важко розібратися в формулах ціноутворення на житлово-комунальні тарифи. У той же час в Канаді на урядових інтернет-сайтах кожен може перевірити формули, що регулюють ціноутворення на житлово-комунальні послуги. І якщо громадянин вважає ціни на послуги ЖКГ завищеними, він може звернутися зі скаргою до спеціальних урядових структур, що перевірять об`єктивність встановлення тих чи інших тарифів».

На думку В.ПЕТЬОВКИ, «в Україні потрібно запровадити єдину методику ціноутворення на комунальні послуги для місцевої влади. За таких умов громадяни зможуть бути впевнені в обґрунтованості тарифів у кожному, окремо взятому регіоні».

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про зниження з 1 листопада тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві практично до рівня тарифів, що діяли до 1 червня цього року. За його словами, знижені тарифи будуть діяти до травня 2010 року.

Пояснюючи, чому київська влада пішла на зниження тарифів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, «справа в тому, що прем’єр-міністр зобов’язала «Нафтогаз України» забезпечувати Київ газом у борг без будь-яких обмежень і дала можливість реструктуризувати цей борг на вигідних для киян умовах».

Разом з тим мер зауважив, що якби він без додаткових гарантій «Нафтогазу України», «а фактично Кабінету міністрів», знизив тарифи, «це було б безвідповідально».