Луценко: ...і раптом діти згадали про злочин трирічної давності

Слідство отримало свідчення про те, що до справи про розбещення дітей у Криму причетні народні депутати.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО в ефірі “5 каналу”.

"Буквально щойно ми отримали покази матері та одної потерпілої дитини, що до цієї справи причетні народні депутати", - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що у нього викликає певні сумніви ця історія. “Ми 7 місяців розслідували справу і маємо одного заарештованого і ще трьох людей, які, ймовірно, будуть причетними до цього, але за 7 місяців ми ні разу не чули ні від кого заяв про причетність депутатів", - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

"Аж ось на 7 місяці діти згадують про події трирічної давнини, які з ними нібито робили депутати", - додав він.

Глава МВС наголосив, що ці заяви були прийняті.

"Мене дуже турбує, що ця справа трирічної давнини виникає прямо на початку політичного сезону. Міністерство постарається, не дивлячись ні на що, вести її (справу) об’єктивно", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, наводить його слова “Українська правда”.

"Я дуже просив би політиків і журналістів користуватися для аналізу виключно офіційною інформацією від слідчих, а не домислами депутатів, які про це нічого не знають, а шукають свою вигоду", - наголосив міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що не має права називати прізвища цих депутатів, оскільки вони не є підозрюваними, і їх вину ще треба довести.

"Маленькі діти, під, ймовірно, зовнішнім впливом, можуть помилитися. Можуть просто помилитися в силу того, що пройшло три роки. Тому в таких справах закон велить найти інші докази", - заявив він.