БЮТ обіцяє із задоволенням піти в опозицію

БЮТ піде в опозицію, якщо у Верховній Раді буде створена законна коаліція.

Про це заявив депутат від БЮТ Андрій Портнов в ефірі 5 каналу.

"Якщо наші політичні опоненти створять нову коаліцію і створять новий, більш ефективний уряд, ми будемо раді за те, що ситуація в країні стабілізується, будемо в опозиції", - сказав він.

Водночас БЮТівець наголосив, що "суто математично нова коаліція може виникнути тільки за умови об`єднання команди президента і команди Партії регіонів".

Портнов підкреслив, що згідно з рішенням КС, коаліцію можуть утворювати лише фракції, які у сукупності набирають 226 голосів. "Зараз жодних передумов, для того, щоб це зробити немає", - вважає він.

Коментуючи заяву спікера Володимира Литвина про те, що він готовий оголосити про створення коаліції без рішення фракцій, Портнов заявив: "Такого не буває, що незалежно від рішення фракції, хтось щось проголосить, підміняючи це політичною доцільністю".

"Якщо, згідно з законом, хтось знайде таку кількість депутатів (226), ми із задоволенням будемо здійснювати свою роботу в опозиції і дамо можливість працювати новому уряду, якщо він буде створений згідно з Конституцією", - підкреслив БЮТівець.

"До президентських виборів ми будемо працювати у тому форматі, на жаль, який є. А після президентських виборів, без розпуску Верховної Ради, буде стійка парламентська більшість, яка буде працювати з новим президентом", - вважає він.

Портнов наголосив, що БЮТ діятиме "відповідним чином, застосовуючи всі можливі юридичні і політичні заходи, щоб закон не був порушений".

"Я не виключаю будь-яких форм парламентської роботи, для того, щоб не допустити знецінення валюти, до якого можуть призвести такі безглузді рішення наших політичних опонентів", - заявив він.

Коментуючи можливість ухвалення парламентом рішення про недовіру уряду, БЮТівець зазначив: "Така дискусія точиться вже рік, але жодного разу це не відбулося. І не відбудеться цього разу".

"Навіть якщо уявити, що уряд йде у відставку, згідно з Конституцією, він продовжує виконувати свої обов’язки до формування нового уряду", - сказав Портнов, наголосивши, що президент не зможе розпустити парламент у зв’язку з тим, що в останні півроку своєї каденції він не має на це права.

"Якщо б зараз була можливість створити новий уряд, то його можна було б створити шляхом формування нової коаліції. Я особисто оцінюю шанси наших опонентів як нульові", - заявив він.

Відповідаючи на питання, чи може бути ухвалено політичне рішення про недовіру прем’єр-міністру Юлії Тимошенко, БЮТівець сказав: "Вони можуть прийняти політичне рішення, щоб сонце закрутилося в інший бік, але воно від цього в інший бік не закрутиться".

"В останні три місяці закінчення роботи діючого президента, будь-які політичні рішення або обвинувачення, або якісь антидержавні, антиурядові дії, мінімально впливають на рейтинги кандидатів", - наголосив Портнов, зазначивши, що "ті, хто планують такі акції, не до кінця зважено розраховують наслідки своїх дій".

Українська правда