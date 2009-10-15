Ющенко відбув до Бельгії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з офіційним візитом до Королівства Бельгія.

Як передає кореспондент УНІАН, до складу офіційної делегації входять, зокрема, дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО, міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ.

Як повідомлялося раніше, це перший в історії двосторонніх відносин офіційний візит. Він триватиме 15-16 жовтня.

Під час візиту заплановано ряд зустрічей Президента України. Зокрема, з королем Бельгії АЛЬБЕРТОМ ІІ, прем’єр-міністром Германом Ван РОМПЕЄМ, а також з головою Сенату Арманом Де ДЕККЕРОМ.

Також передбачені зустрічі з керівництвом Федерації бельгійських підприємців, представниками органів місцевого самоврядування.

Зокрема, як повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, йтиметься про застосування бельгійського досвіду з підготовки України до Євро-2012 та залучення бельгійських інвестицій до відповідних інфраструктурних проектів в нашій державі..

В рамках зустрічей В.ЮЩЕНКО планує обговорити можливості україно-бельгійського співробітництва в енергетичному секторі, в тому числі щодо використання відновлювальних джерел енергії.

Крім того, за словами прес-секретаря, в рамках перебування Президента України у Брюсселі передбачені його зустрічі з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ та новообраним президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

На порядку денному зустрічі з керівниками європейських інституцій - обговорення актуальних питань взаємин між Україною та ЄС, зокрема, щодо стану підготовки угоди про асоціацію, подальшого прогресу у впровадженні безвізового режиму між Україною та ЄС та питання підготовки до 13 саміту Україна-ЄС, поглиблення секторального співробітництва, в тому числі в енергетичній сфері.