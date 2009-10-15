Додзвонитися Тимошенко тепер можна за іншим номером

У зв’язку зі зміною порядку набору міжміських, міжнародних і мобільних номерів з 14 жовтня номер урядової телефонної „гарячої лінії” з 8-800-507-30-90 змінено на 0-800-507-309.

Відтепер замість „8”, на початку номера слід набирати „0”, повідомляє прес-служба Міністерства праці та соціальної політики України.

При цьому прес-служба звертає увагу на те, що номер скоротився на одну цифру і став шестизначним, тобто останню цифру номеру набирати не потрібно.

Дзвінки на урядову телефонну „гарячу лінію” приймаються щодня, крім неділі, з 8.00 до 21.00.