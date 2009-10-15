Янукович «відірвав би одне місце» ґвалтівникам дітей в Артеку
З Колесніченком лідер ПР ще не говорив
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що «відірвав би одне місце» гвалтівникам дітей в «Артеку».
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів відносно того, що Партія регіонів ініціювала скандал, пов`язаний зі згвалтуванням дітей в Міжнародному дитячому центрі «Артек».
В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що у нього до цього інциденту «вкрай негативне» ставлення.
«Якщо такий факт був, якщо він підтвердиться... Я б їм повідривав те місце, якого у вас немає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до журналістки, яка поставила це питання.
Разом з тим, лідер Партії регіонів зазначив, що це питання в партії не обговорювалося, і сам він дізнався про те, що народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО ініціював розвиток цього скандалу, в Чернівцях.
«Він народний депутат, який працює там, на окрузі на своєму. Напевно, він цю інформацію звідкись одержав. Я ще з ним не зустрічався і не говорив на цю тему», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.
У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня заявляв, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артека». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.
Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші, не встановлені поки що особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.