Янукович «відірвав би одне місце» ґвалтівникам дітей в Артеку

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що «відірвав би одне місце» гвалтівникам дітей в «Артеку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів відносно того, що Партія регіонів ініціювала скандал, пов`язаний зі згвалтуванням дітей в Міжнародному дитячому центрі «Артек».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що у нього до цього інциденту «вкрай негативне» ставлення.

«Якщо такий факт був, якщо він підтвердиться... Я б їм повідривав те місце, якого у вас немає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до журналістки, яка поставила це питання.

Разом з тим, лідер Партії регіонів зазначив, що це питання в партії не обговорювалося, і сам він дізнався про те, що народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО ініціював розвиток цього скандалу, в Чернівцях.

«Він народний депутат, який працює там, на окрузі на своєму. Напевно, він цю інформацію звідкись одержав. Я ще з ним не зустрічався і не говорив на цю тему», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня заявляв, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артека». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші, не встановлені поки що особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.