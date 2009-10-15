Литвин знає, коли почнеться справжнє побоїще

Голова Верховної Ради, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН виключає повторення в 2010 році, коли в Україні відбуватимуться вибори Президента, масових акцій протесту, як це було в 2004 році.

«Я виключаю можливість повторення в 2010 році 2004 року, хоча не виключаю спроб, щось робити. Людей ніхто вже не підніме, за плату навіть», - сказав голова парламенту сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому В.ЛИТВИН, якого вважають одним з вірогідних кандидатів на участь в президентських виборах, не виключає перерахунку голосів після першого туру. «Я, розуміючи, що це останній бій і найвирішальніший, беру на себе відповідальність стверджувати, що справжнє політичне побоїще почнеться після першого туру», - сказав В.ЛИТВИН, зазначивши, що «за винятком однієї людини, всі будуть незадоволені першим туром, а для цього є величезні підстави». Зокрема, В.ЛИТВИН нагадав про те, як «сьогодні заохочують членів комісій».

«Для мене як людини не така страшна виборча кампанія, як процедура підрахунку голосів. Ти думаєш не про те, як бути почутим людьми, а як зробити так, щоб у тебе не вкрали (голоси)», - сказав він.