Омельченко хоче довести, що першої сесії Київради не було

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО подав апеляцію на рішення Шевченківського районного суду, який дозволив проведення першої сесії Київської міської ради V скликання 14 квітня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Київської міської територіальної виборчої комісії Ольга ПАНОК.

За її словами, КМТВК учора отримала факсове повідомлення про позов О.ОМЕЛЬЧЕНКА до Апеляційного суду Києва. Офіційного повідомлення з суду щодо такого позову з відповідною печаткою на даний момент до тервиборчкому не надходило.

За неперевіреною інформацією, засідання Апеляційного суду призначено на 19 квітня на 16.00.

Як повідомлялося раніше, кандидат у мери Києва О.ОМЕЛЬЧЕНКО подавав адміністративний позов до Шевченківського районного суду з проханням скасувати ухвалу Київського тервиборчкому про скликання першої сесії Київради нового скликання 14 квітня. Суд не задовольнив позов О.ОМЕЛЬЧЕНКА.

14 квітня відбулася перша сесія Київради, на якій Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який набрав найбільшу кількість голосів на виборах мера столиці, склав присягу й приступив до обов`язків Київського міського голови.