Порошенко хоче доїхати туди, куди не потрапив Ющенко

Міністерство закордонних справ України вивчає можливість здійснення візиту міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА до США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу у Києві посол України в США Олег ШАМШУР.

«По всіх візитах це знаходиться у робочому стані, обговорюються різні варіанти, зокрема, і варіант візиту нашого міністра до Вашингтона», - сказав О.ШАМШУР, зазначивши, що терміни цього візиту поки що назвати не готовий, оскільки міністр був призначений кілька днів тому. «Але ми інтенсивно над цим працюємо», - додав він.

Також, за словами О.ШАМШУРА, Посольство України в США працює над організацією візиту до США Президента України.

«Треба враховувати надмірну перезавантаженість Президента США і його адміністрації. Подивіться на, умовно кажучи, той рюкзак, який йому доводиться тягнути з точки зору зовнішньополітичних завдань: будь-яка проблема Афганістану, Ірану, Іраку, Близького Сходу, КНДР… Усе це звичайно відволікає ресурси і час Президента США», - сказав він.