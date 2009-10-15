У Вінського є рецепт від перемоги Януковича

Лідер народно-патріотичного об’єднання “За демократію та справедливість” Йосип ВІНСЬКИЙ закликає голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО відмовитися від балотування кандидатами в Президенти.

Відповідне звернення Й.ВІНСЬКИЙ оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Якщо в ході виборчої кампанії опозиція поставить жорстку умову, щоб люди, які балотуються пішли з посади – тоді фактично без керівництва залишається як уряд, так й парламент. А ця вимога абсолютно легітимна та правильна. Тому що всім зрозуміло, що якщо кандидати в Президенти будуть балотуватися з вищих державних посад, то, безумовно, будуть використовувати службове положення й державну владу”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, зараз конфронтація та методи влади й опозиції досягнули свого піку. “Зрозуміло, посада Президента – важлива, але я переконаний, що для будь-якої частини людей, для яких Україна – не пустий звук і розуміння безпеки посідає перше місце, було б важливо ще адекватно оцінити ситуацію. Тому я хочу застерегти цих двох політиків від балотування з посади голови Верховної Ради та прем’єр-міністра, та намагання задіяти ці інститути влади як серйозні аргументи під час виборчої кампанії. Це може призвести до серйозних катаклізмів. Треба це зупинити”, - додав він.

Водночас Й.ВІНСЬКИЙ заперечує, що сьогоднішнє його звернення до В.ЛИТВИНА та Ю.ТИМОШЕНКО можна розглядати як підтримку кандидатури лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА в кандидати в Президенти. “Моя позиція до ЯНУКОВИЧА давно визначена і зрозуміла. Я вважаю, що в жодному випадку не можна підтримувати його кандидатуру. І моя політична структура буде робити все можливе, щоб таке не відбулося”, - нагадав політик.

За його словами, рецептом від можливої перемоги В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах має стати висунення єдиного кандидата в Президенти від демократичних сил. “Моя політична сила готова підтримати єдиного кандидата від демократичних сил без жодних умов. Але я вважаю, що ТИМОШЕНКО не може претендувати на те, що вона є демократом після того, як вона зробила спроби змінити Конституцію та відмінити вибори Президента, після того, як вона зробила демарш по свободі слова у вигляді рішення суду про заборону антиреклами”, - заявив Й.ВІНСЬКИЙ.