НУ терміново вирішує, що робити з пунктом 6

У ці хвилини в Києві триває засідання політичної ради блоку «Наша Україна», на якому планується ухвалити остаточне рішення щодо підтримки протоколу про створення демократичної коаліції в парламенті з Блоком Юлії Тимошенко та Соціалістичною партією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник керівника виконкому НСНУ Ігор ЖДАНОВ.

Він нагадав, що наприкінці минулого тижня, 13 квітня, політрада НСНУ схвалила протокол крім п.6., в якому, за його словами, іде посилання на не існуючий меморандум.

І.ЖДАНОВ підкреслив, що остаточне рішення по цьому пункту прийме політрада блоку.