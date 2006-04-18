НУ терміново вирішує, що робити з пунктом 6
13:00, 18 квітня 2006Політика
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Скликане засідання політради блоку
У ці хвилини в Києві триває засідання політичної ради блоку «Наша Україна», на якому планується ухвалити остаточне рішення щодо підтримки протоколу про створення демократичної коаліції в парламенті з Блоком Юлії Тимошенко та Соціалістичною партією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник керівника виконкому НСНУ Ігор ЖДАНОВ.
Він нагадав, що наприкінці минулого тижня, 13 квітня, політрада НСНУ схвалила протокол крім п.6., в якому, за його словами, іде посилання на не існуючий меморандум.
І.ЖДАНОВ підкреслив, що остаточне рішення по цьому пункту прийме політрада блоку.
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