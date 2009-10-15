Інтелігенція Сумщини закликає підтримати Тимошенко

Представники інтелігенції Сумської області закликали усі демократичні політичні сили підтримати на президентських виборах єдину кандидатуру, здатну об’єднати суспільство і забезпечити стабільний демократичний розвиток України – прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було ухвалено сьогодні під час Форуму сумської інтелігенції, що проходив в обласній філармонії.

У форумі взяли участь близько 400 представників освітянської, наукової, технічної, сільської інтелігенції, відомі у регіоні лікарі, підприємці, студентство.

Учасники форуму переконані, що на нинішньому етапі розвитку держави Україні потрібен лідер, здатний об’єднати народ навколо спільної мети, навести порядок у країні та мобілізувати владу на подолання кризових явищ, відродження економічної могутності та на успішний розвиток країни.

«Сьогодні ми, як і багато століть тому, стоїмо перед вибором: обрати поступальний розвиток, запровадження європейських цінностей, чи залишитися тупиковою гілкою сучасної цивілізації, - йдеться в ухваленому учасниками форуму зверненні до політичних сил. - Політична палітра України є доволі строкатою і розшарованою. Утім, попри деякі наявні розбіжності партійних платформ, демократичні сили сходяться в одному – вони прагнуть миру, спокою, благополуччя рідній землі і людям, які живуть на ній. Досягти цього можна тільки об’єднавшись довкола спільного лідера, якому народ довірить долю держави».

Учасники зібрання закликали підтримати на найближчих виборах єдину кандидатуру на пост Президента України від демократичних сил – Ю.ТИМОШЕНКО. Представники інтелігенції Сумщини переконані, що таке рішення забезпечить стабільність і спокій у державі, стане гарантією її поступального руху на шляху до процвітання та демократії.