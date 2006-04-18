НУ розглядає варіант дострокових виборів

Блок «Наша Україна» сподівається на створення коаліції з БЮТ і СПУ, але серед інших розглядає варіант і дострокових виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник керівника виконкому партії “Народний Союз “Наша Україна” Ігор ЖДАНОВ.

І.ЖДАНОВ презентував проект програмних засад діяльності коаліції демократичних сил у Верховній Раді України 5-го скликання. Він висловив сподівання, що ці програмні засади будуть узгоджені і підписані «Нашою Україною», БЮТ і СПУ. Він повідомив, що вони напрацьовані на основі програми Президента та його щорічного звернення до ВР.

І.ЖДАНОВ висловив сподівання, що коаліція буде створена.

Відповідаючи на запитання, що буде, якщо БЮТ відмовиться від коаліції, оскільки «Наша Україна» не погоджується на прем’єрство Юлії ТИМОШЕНКО, І.ЖДАНОВ сказав, що у разі, якщо при формування коаліції будуть думати не про посади, то вона буде створена. Він заперечив, що «Наша Україна» веде переговори з Партією регіонів. Він зауважив, що сьогодні аналітики блоку відпрацьовують різні варіанти розвитку подій, в тому числі і дострокові вибори. При цьому він підкреслив, що це лише один з багатьох варіантів.

І.ЖДАНОВ також зауважив, що не готовий коментувати чи скористається Президент своїм правом розпустити парламент, якщо протягом місяця коаліція у ВР створена не буде.