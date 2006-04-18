Черновецький врятує головний стадіон від монстра
На це сподівається директор НСК «Олімпійський»
Директор Національного спортивного комплексу «Олімпійський» Сергій ДЕМИДОВ сподівається, що новий мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ припинить будівництво на площі перед стадіоном.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, про це С.ДЕМИДОВ сказав в інтерв`ю газеті «Команда».
Він зазначив, що позиція нового мера щодо НСК "Олімпійський» ще невідома.
«Це питання з участю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО поки що не розглядалося. Але я сподіваюся, що його бачення міста Києва як історичного і культурного заповідника сприятиме тому, що стадіон з 83-річною історією простоїть на своєму місці ще як мінімум 100 років, причому в тому вигляді, в якому Європі представляти його буде не соромно», - сказав С.ДЕМИДОВ.
«Арену захистили з усіх боків. По-перше, з боку вулиці Димитрова, прямо на дорозі, там, де має ходити транспорт, міськадміністрацією виділена земля під будівництво житлового будинку. По-друге, з боку Палацу спорту планується зведення 60-поверхового монстра. Нарешті, по-третє, ця велетенська будівля на Стадіонній площі перекриває не менше 50-ти відсотків евакуаційних шляхів для глядачів. Тобто, стадіон заблокований!», - додав директор стадіону.
Він зазначив, що торговий центр займатиме не всю площу. За його словами, в тій частині, яка примикає безпосередньо до стадіону, зводиться паркінг заввишки 36 метрів, розрахований на 9 рівнів, розташованих над землею.
«Чаша "Олімпійського" відтепер і зовсім стане недоступною погляду перехожого з Червоноармійської і примикаючих до неї вулиць. Арена з багатющою історією буде втрачена як визначна пам`ятка міста, яку цінують кияни і гостями нашої столиці», - вважає С.ДЕМИДОВ.
За його словами, вже сьогодні нормативи безпеки на стадіоні порушені на 50 відсотків.
Він підкреслив, що згідно з нормами, у бік Стадіонної площі мають бути створені евакуаційні шляхи для 35 тис. глядачів.
Як повідомляв УНІАН, у лютому Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) заявила про намір заборонити проведення офіційних футбольних матчів на НСК «Олімпійський» в Києві у разі продовження будівельних робіт біля стадіону.
20 березня робоча група при Кабінеті Міністрів України схвалила будівництво торгово-розважального центру на Спортивній площі біля Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві.