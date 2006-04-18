Черновецький врятує головний стадіон від монстра

Директор Національного спортивного комплексу «Олімпійський» Сергій ДЕМИДОВ сподівається, що новий мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ припинить будівництво на площі перед стадіоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, про це С.ДЕМИДОВ сказав в інтерв`ю газеті «Команда».

Він зазначив, що позиція нового мера щодо НСК "Олімпійський» ще невідома.

«Це питання з участю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО поки що не розглядалося. Але я сподіваюся, що його бачення міста Києва як історичного і культурного заповідника сприятиме тому, що стадіон з 83-річною історією простоїть на своєму місці ще як мінімум 100 років, причому в тому вигляді, в якому Європі представляти його буде не соромно», - сказав С.ДЕМИДОВ.

«Арену захистили з усіх боків. По-перше, з боку вулиці Димитрова, прямо на дорозі, там, де має ходити транспорт, міськадміністрацією виділена земля під будівництво житлового будинку. По-друге, з боку Палацу спорту планується зведення 60-поверхового монстра. Нарешті, по-третє, ця велетенська будівля на Стадіонній площі перекриває не менше 50-ти відсотків евакуаційних шляхів для глядачів. Тобто, стадіон заблокований!», - додав директор стадіону.

Він зазначив, що торговий центр займатиме не всю площу. За його словами, в тій частині, яка примикає безпосередньо до стадіону, зводиться паркінг заввишки 36 метрів, розрахований на 9 рівнів, розташованих над землею.

«Чаша "Олімпійського" відтепер і зовсім стане недоступною погляду перехожого з Червоноармійської і примикаючих до неї вулиць. Арена з багатющою історією буде втрачена як визначна пам`ятка міста, яку цінують кияни і гостями нашої столиці», - вважає С.ДЕМИДОВ.

За його словами, вже сьогодні нормативи безпеки на стадіоні порушені на 50 відсотків.

Він підкреслив, що згідно з нормами, у бік Стадіонної площі мають бути створені евакуаційні шляхи для 35 тис. глядачів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) заявила про намір заборонити проведення офіційних футбольних матчів на НСК «Олімпійський» в Києві у разі продовження будівельних робіт біля стадіону.

20 березня робоча група при Кабінеті Міністрів України схвалила будівництво торгово-розважального центру на Спортивній площі біля Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві.