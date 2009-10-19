На Нобелівську премію миру висунули чотирикратного нардепа України

Асоціація національно-культурних об`єднань України (АНКОУ), до складу якої входять близько 300 громадських організацій національно-культурної спрямованості, висловила підтримку спільному рішенню Організації непрезентованих народів і націй (ОННН) і Меджлісу кримськотатарського народу про висунення кандидатури народного депутата Мустафи ДЖЕМІЛЄВА на присудження йому Нобелівської премії миру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АНКОУ.

«Ми глибоко переконані в тому, що народний депутат України чотирьох скликань, відомий у всьому світі правозахисник, визнаний лідер кримськотатарського народу, мужня людина і приклад для багатьох поколінь у справі боротьби за права свого народу – Мустафа ДЖЕМІЛЄВ по праву гідний стати лауреатом Нобелівської премії миру. Цілком підтримуємо цю громадську ініціативу і приєднуємося до неї», – говориться в заяві АНКОУ.