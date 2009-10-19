На Нобелівську премію миру висунули чотирикратного нардепа України
14:32, 19 жовтня 2009Політика
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В АНКОУ переконані: по праву
|Мустафа ДЖЕМІЛЄВ
Про це УНІАН повідомили у прес-службі АНКОУ.
«Ми глибоко переконані в тому, що народний депутат України чотирьох скликань, відомий у всьому світі правозахисник, визнаний лідер кримськотатарського народу, мужня людина і приклад для багатьох поколінь у справі боротьби за права свого народу – Мустафа ДЖЕМІЛЄВ по праву гідний стати лауреатом Нобелівської премії миру. Цілком підтримуємо цю громадську ініціативу і приєднуємося до неї», – говориться в заяві АНКОУ.
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