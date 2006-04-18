«Наша Україна» знову зволікає

«Наша Україна» відклала на завтра рішення щодо підписання протоколу про коаліцію демократичних сил у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник інформаційного управління блоку “Наша Україна” Тетяна МОКРІДІ.

За її словами, сьогодні відбулось засідання політради блоку, на якому були присутні керівники всіх партій, що входять до блоку. Обговорювалось питання підписання протоколу про коаліцію демократичних сил.

Як зазначила Т.МОКРІДІ, сьогодні рішення не було ухвалено, оскільки всі важливі питання ухвалюються консенсусом. А через те, що не всі політичні сили, що входять до блоку, провели засідання керівних органів, рішення відкладено на завтра. Зокрема блок очікує рішення керівного органу Християнсько-демократичного союзу. Т.МОКРІДІ пообіцяла завтра зробити офіційну заяву за результатами завтрашнього засідання.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня блок «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України підписали Протокол щодо процедури формування Коаліції демократичних сил.

Цей документ передбачає, що проект Угоди про Коаліцію демократичних сил буде підготовлений робочою групою з представників політичних сил - учасників коаліції і буде парафований у перший день роботи Верховної Ради України нового скликання, але не раніше складення присяги народними депутатами України та формування фракцій.

Останній, 6-й, пункт протоколу говорить, що угода про коаліцію "готується на основі принципів, закладених в проект меморандуму про коаліцію демократичних сил". Меморандум передбачав, що прем`єра пропонує та політична сила, яка набирає найбільшу кількість голосів.

14 квітня голова ради блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що президія ради партії «Народний Союз Наша Україна» виступила за виключення шостого пункту Протоколу. Водночас представники політичних партій, що входять до блоку “Наша Україна”, мають до вівторка, 18 квітня, винести рішення своїх керівних органів щодо внесених змін до Протоколу про порядок формування Коаліції демократичних сил.